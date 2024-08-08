Bursaspor'un sevilen başkanı Enes Çelik taraftara Bir açıklamada bulundu başkan Çelik istenilen talebi yerine getirdiklerini kamuoyuna söyledi.

Bursalı taraftarlar maçların akşam saatlerinde oynanmasını başkandan talep etmişti.

Taraftarların talebini kırmayan başkan Çelik alkışlarla karşılandı.

Camiasından gelen bu istek üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşen başkan Çelik olumlu yanıt aldı ve müjdeli haberi verdi.

Enes Çelik yaptığı açıklamada, “Değerli Bursasporlular! Ekim ayının sonuna kadar oynayacağımız iç saha maçları hafta sonu akşam saatlerinde oynanacaktır. Talebimizi olumlu karşıladığı için Türkiye Futbol Federasyonu’na camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.