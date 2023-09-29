Enez Sahil Sakinleri İle Dayanışma ve Değişim Derneği üye kayıtları başladıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez’de yeni kurulan Enez Sahil Sakinleri ile Dayanışma ve Değişim Derneği kuruluş çalışmalarını hızlandırdı. Derneğe üyelik için başlatılan kampanya, Enez Ceren CAFE / Kitaplık’ta yapılan 3 ncü toplantı ile başlatıldı.

Enez’de demokrat çevrelerce yıllardır eksikliği hissedilen bu derneğe ikametgahı Enez’de veya sahilde olan herkes üye olabilecek.

Sahilin, sahildekilerin önemini ve gerekliliğini kavramış olan Enez yerli nüfusla, Enez’i sadece evinin önündeki kumsal sanmayan, Enez’in bir parçası olmayı içselleştirmiş ve Enezlilerle her zaman birlikte yürümeye ve köklü değişime hazır Sahil Sakinleri bu Dernekte buluşacaklar.

Derneğin Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Demiray, yıllardır sahilin önemini kavrayamamış ve sahil sakinlerini siyaseten dışlamayı en kolay yol olarak görmüş olan yerel siyasetçilerin dayanışma konusunda hiçbir çaba da göstermediklerini belirterek, “Bu dernek öncelikle dayanışmadan yana olan, Enez’de de değişimden yana olan, Enez’in hak edildiği şekilde ve liyakatlı kadrolarla ve layıkıyla yönetilmesi gerektiğini düşünen herkesin katılması ve içine sindirmesi gereken bir dernektir. Hedefimiz 2 yıl sonunda en az Bozcaada niteliğinde bir kent yaratmaktır. Amacımız bunu başaracak kadroları oluşturmak ve görev almalarını sağlamaktır” diye konuştu.