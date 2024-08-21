Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çevre ve doğa koruma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Enez ilçesinde gerçekleştirilen önemli bir proje kapsamında, ekolojik dengenin korunması amacıyla 600 keklik doğaya bırakıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Enez İlçe Kaymakamı Muhammet Emin Tutal ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personellerinin katılımıyla düzenlenen törenle keklikler, doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.

Bu önemli adım, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin artırılmasına ve ekosistemin güçlenmesine katkı sağlayacak. Ayrıca, nesli tükenme tehlikesi altında olan kekliklerin korunması için atılan bu adım, doğa severler tarafından takdirle karşılandı.