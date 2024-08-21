Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde, ‘İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve Organik Tarım (OT) Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülmekte olan ‘Kaz Dağları’nda Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Orman Ekosistemlerinin Sürdürülebilir Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında düzenlenen ‘İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve Organik Tarım (OT) Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı’nın ilk bölümü İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

Toplantıda, projenin genel tanıtımı yapılarak ve çalıştayın hedefleri ile izlenecek yöntemler katılımcılarla paylaşıldı. ‘İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ve Organik Tarım (OT)’ açısından bölgenin mevcut durumu detaylı bir şekilde ele alındı. Karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler münazara edildi. Elde edilen değerlendirmeler, çalıştayın ilerleyen aşamalarında geliştirilecek stratejik planın temelini oluşturması planlanıyor.

Çalıştay ile bölgedeki tarımsal uygulamaların iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetim stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.