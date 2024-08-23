ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, küresel piyasaların büyük bir ilgiyle takip ettiği Jackson Hole sempozyumunda önemli açıklamalarda bulundu. Powell, faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızının ekonomik verilere, görünüm ve risk dengesine göre belirleneceğini vurguladı.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının buluştuğu Jackson Hole toplantısının en dikkat çeken konuşmacısı Powell oldu. Konuşmasında, ABD’de enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıların azaldığını, ancak istihdamla ilgili risklerin arttığını dile getirdi.

ENFLASYON KONTROL ALTINDA

Powell, “Enflasyon beklentilerini kontrol altına almayı başardık" ifadesiyle, enflasyonun artık hedeflerine daha yakın olduğunu belirtti. "Fiyat istikrarına doğru ilerlerken güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek için her türlü adımı atacağız" dedi.

FAİZ İNDİRİMİNE YAKLAŞILIYOR

Powell, enflasyonun belirgin şekilde düştüğünü ve hedef olan %2’ye ulaşmanın sürdürülebilir bir yol izlediğine dair güveninin arttığını söyledi. Bununla birlikte, faiz indirimlerinin zamanlamasının ve hızının, ekonomik verilerle uyumlu şekilde ilerleyeceğini ifade etti.

FED Başkanı, para politikalarının dezenflasyon sürecinde kritik bir rol oynadığını ve enflasyon baskılarını hafifletmek için alınan tedbirlerin sürdüğünü belirtti.