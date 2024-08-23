CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gezi Parkı davasından tutuklu olan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için TBMM'yi 10 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Ancak bu çağrıya İYİ Parti'den ret yanıtı geldi. İYİ Parti, normal yasama döneminin beklenmesi gerektiğini belirterek CHP’nin önerisini reddetti.

Geçtiğimiz hafta Meclis’te Can Atalay için toplanıldığında gerginlikler ve istenmeyen olaylar yaşanmıştı. CHP’nin yeniden olağanüstü toplantı çağrısı üzerine İYİ Parti’den yapılan açıklamada, bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerektiği vurgulandı.

"GERGİN GÖRÜNTÜLERDEN KAÇINILMALI"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, gazeteci Eray Görgülü'ye yaptığı açıklamada, "Daha önce bir araya geldik ve hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Meclis’in böyle anılmasını doğru bulmuyorum. Can Atalay için normal yasama dönemi beklenmeli, zaten oylama da yapıldı" ifadelerini kullandı.

"KAVGA ORTAMINDA YER ALMAK İSTEMİYORUZ"

Zorlu, İYİ Parti’nin olağanüstü toplantıya katılım sağlayabileceğini ancak gergin bir ortamda yer almak istemediklerini belirtti. "Parlamenter demokrasiye geçiş çağrıları yaparken bu tür görüntüler vermek milletin kafasını karıştırıyor. Ben böyle bir ortamda yer almak istemiyorum" diye konuştu.