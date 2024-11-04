

Açılış töreninde bir konuşma yapan Çelik, gündemi değerlendirdi. Çelik, “Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel açılış vesilesiyle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Ülkemizde, bölgemizde önemli gelişmeler yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Bu zor süreç içerisinde tabi ki ticaretin önemi yadsınamaz. Artarak devamı son derece önemli. Türkiye’de bir ekonomik program uygulanıyor. Bu orta vadeli program çerçevesindeki sürecini hepiniz dikkatle takip ediyorsunuz. Yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık. Burada ticaret erbabı bütün hemşehrilerimize şunu ifade etmek istiyorum; çok sıkıntılı süreçlerden geçtik. Pandemi, deprem, 2 büyük seçim gerek devlet gerek ekonomide yansımaları son derece önemlidir. Yavaş yavaş meyvelerini almaya başladık, ben inanıyorum ki 2025’le birlikte faizlerin kademeli olarak aşağı indiği, piyasanın artık durağanlıktan hareketli hale geldiği sürece doğru gidiyoruz. Kimse ümitsiz olmasın. Fiili olarak uygulamalardan görüyorlardır. Bu çetin dönemde bir işyerinin açılması, burada belli sayıda vatandaşımızın istihdam edilmesi son derece önemli. İnegöl mobilya şehri. İnegöl’ü sadece Türkiye’de değil, bölgemizde Dünya’nın bazı yerlerinde bilmeyen yok. Bu başarıyı sizler gösterdiniz. Bu dalga dalga birçok yere yayıldı. Yüreğinize sağlık diyorum. Bu güzel müessesenin gerek sahiplerine gerek İnegöl’e hayırlı olmasını Allahtan temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ