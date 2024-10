Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde eğitim alan görme engelli İbrahim Koyulmuş, azmiyle başarı merdivenlerini tırmanıyor. Eğitim hayatındaki başarılarla dikkat çeken genç, saygın bir gazeteci olmayı hedefliyor.

İbrahim Koyulmuş (20), geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla henüz 2 yaşındayken görme yetisini kaybetti. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Koyulmuş, geçtiğimiz sene girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) da başarı elde ederek, Kocaeli Üniversitesi’ne Gazetecilik Bölümü’nü kazandı.

İbrahim’in, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden çıkıp Kocaeli Üniversitesi’ne uzanan yolculuğu, herkese örnek oluyor. Şu anda gazetecilik bölümünde 2. sınıf öğrencisi olan genç, sadece derslerinde başarılı olmakla kalmıyor, aynı zamanda hayatın ona çıkardığı tüm zorlukları büyük bir cesaretle aşarak geleceğe umutla bakıyor. Derslerine ve okuluna ilgili olan İbrahim Koyulmuş, 3.43 not ortalamasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

"Kampüse gidiş gelişte yollar beni biraz zorladı"

Geçtiğimiz sene Kocaeli’ye gelerek eğitim hayatına adım attığını anlatan İbrahim Koyulmuş, "Kente geldiğimde ilk olarak kampüsü ve kalacağım yurdu gezdim. Zaman geçireceğim yerler hakkında bilgi edindim. Kampüse gidiş gelişte yollar beni biraz zorladı. Değnekle dokunarak önümü gördüğüm sarı çizgilerin bazı kısımları yamuk ve kırık. Bu konuda zorluk yaşıyorum. Ayrıca kampüs oldukça yokuş, yurttan kampüse giderken de epey yokuş var. Özellikle kış aylarında yağmur, kar ve çamur oluyor ve bu durumda beni zorluyor. Onun dışında kampüste köpek sorunu da var. Bu durumla alakalı şuana kadar bir olumsuzluk yaşamadım ama tedbirli olmak lazım" dedi.

"Danışman soruları okuyor, ben cevaplıyorum"

Sınav sürecinin nasıl işlediğini anlatan Koyulmuş, sınavlarının diğer öğrencilerden hiçbir farkı olmadığını ancak birebir danışman yardımıyla yapıldığını söyledi. Koyulmuş, "Sınavım, diğer öğrencilerle eş zamanlı olarak danışmanlar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Danışman soruları okuyor, ben cevaplıyorum. Benim cevabıma göre şıkkı işaretliyor. Aynı sistem online sınavlar için de geçerli. Bu şekilde sınavlara girebiliyorum" diye konuştu.

"Arkadaşlarımla aram çok iyi"

Arkadaşlarıyla olan iletişimi hakkında da bilgi veren Koyulmuş, "Arkadaşlarımla aram çok iyi. Fakülteye gidiş, gelişlerimde bana sıklıkla destek oluyorlar" şeklinde konuştu.

"Ailem her zaman arkamda"

Özel cihazları sayesinde derslerde kendi imkanlarıyla not aldığını kaydeden İbrahim Koyulmuş, "Derslerimde notlarımı kendim alıyorum. Özel cihaz ve yöntemlerim var. Kabartma braille ekran ile neredeyse bütün işlerimi halledebiliyorum. Ailemden de çok destek görüyorum. Ailem, maddi ve manevi her zaman arkamda. Neredeyse her gün telefonla konuşuyoruz. Buraya da onların rızasını alarak geldim" ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki genç, eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra saygın bir gazeteci olmak istiyor.