İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafriyat döküm sahası olarak kullanıldıktan sonra ağaçlandırma çalışmalarına başlanan Bornova Gökdere’deki Berber Salih Tepesi'ni yeşertmeye devam ediyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çok sayıda engelli izci ve ailesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile birlikte ağaç dikme etkinliği yaparak keyifli bir gün geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, eski hafriyat döküm sahalarını ağaçlandırarak kente yeni yeşil alanlar kazandırıyor. İZBETON, mülkiyeti İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait Bornova Gökdere mevkii Berber Salih Tepesi'ndeki bölgeyi izin alarak hafriyat döküm sahası olarak kullandı. Döküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanda ağaçlandırma çalışmaları yapılarak bugüne kadar 18 bin fidan dikildi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 5 bin fidanı daha toprakla buluşturmak için dikim etkinliği düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’ın da katıldığı fidan dikim töreninde engelli izciler ve aileleri fidan dikerek keyifli bir gün geçirdi.



Engelli izcilerden Başkan Tugay'a teşekkür Ağaçlandırma töreninde izcileri temsilen konuşan Zuhal Kaygısız, izcilerin katıldığı Özdere'deki yaz kampının çok güzel geçtiğini belirterek doğal kaynakları koruma, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği ve atık konularında bilinçlendiklerini söyledi. Kaygısız, bu tür etkinliklerin düzenlenmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti.

“5 bin fidan daha dikeceğiz” İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler de ormanların doğal afetlerle kaybedildiğini belirtti. İzmir Planlama Ajansı tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmalarını anlatan Sönmez Güler, "Üstünde bulunduğumuz arazi, İZBETON şirketinin moloz döküm sahasıydı. Bu kullanımından sonra alanın rehabilite aşamasına geldik. Yaklaşık 100 bin metrekare alan içinde bölgenin iklimine, toprağına ve koşullarına uygun şekilde 18 bin fidan dikildi. Bugünden itibaren 5 bin fidan daha dikeceğiz. Bugün Dünya Engelliler Günü. Bize eşlik eden kıymetli kardeşlerimiz ve aileleri aramızda. Hem sizler hem de aileleriniz her gün hayatın çeşitli zorlukları ile mücadele ediyorsunuz. Bunun farkındayız ve size destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" diyerek engelli çalışmaları hakkında bilgi verdi.

“Ağaç dikmek çok güzel” Ağaçlandırma etkinliğine annesi ile katılan Dilek Gündaş "Biz izciyiz. Buraya ağaç dikmeye geldik. Ben dilek ağacı dikiyorum. Ağaç dikmek çok güzel, bana motivasyon veriyor" derken annesi Hatice Gündaş ise "Bize böyle imkânlar tanındığı için çok teşekkür ederim. Ağaçlarımız yanıyor, bu etkinliği düzenleyenlerden Allah razı olsun. Engelli aileleri olarak çok zorluklarımız var ama bize çok yardımcı oluyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

“İzcilikle tanıştıktan sonra hayat şeklimiz değişti” İzci Özlem Öner de de ağaç dikmekten çok keyif aldığını belirtirken annesi Güler Gezer ise "Özlem çok zorlu şartlardan bu yaşa geldi. İzcilikle tanıştıktan sonra hayat şeklimiz değişti. Çok mutlu ve gururluyuz. Başkanımız Cemil Tugay'a da engelliler gününde böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.