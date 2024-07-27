Bilecik’te yeni açılacak bir işyerinde yapılan tadilat sonrası ve temizlik sonrası oluşan inşaat pisliklerini çuvallar içinde görme engelliler için yapılan kaldırım taşlarının üzerine konması tepkilere neden oldu.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak üzerinde Beko firması tarafından açılacak olan işyerinde tadilat ve temizlik işleri yapıldı. Bu tadilat ve temizlik sonrası oluşan inşaat pislikleri bir çuval üzerine konularak işyerinin yan tarafındaki kaldırıma konuldu. Bu çuvallar yaklaşık 15 gündür burada olması yayaların tepkilerine neden olurken, belediyeyi göreve davet ettiler.

Ayrıca çuvalların bir bölümü görme engellilerin yardıma ihtiyaç duymaksızın yürüyebilmesi amacıyla yaya kaldırımlarına yaptırılan sarı hatlı döşenen uyarı ve yön taşlarına üzerinde olması gözlerden kaçmadı.