Bilecik Belediyesince her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca mahallelerde davul çalacak kişilere eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme toplantısında davulcuların başta uymaları gereken kurallar olmak üzere birçok alanda bilgiler verildi. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek uygulama ile 155 yıllık bir gelenek sürdürülmüş olacak.

Bilecik Belediyesi tarafından sürdürülen gelenek kapsamında vatandaşları sahura kaldırdıkları için mutlu olduklarını kaydeden Davulcu Aykut Buz, 'Bir ay boyunca vatandaşları maniler eşliğinde sahura kaldıracağız. Bütün İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun' ifadelerini kullandı.

Ramazan davulcusu Ömer Kuşçu ise güzel ve anlamlı bir geleneği sürdürdüklerini belirterek, '155 yıllık bir geleneğin sürdürülmesi için bizler de bir ay boyunca mahallelerde halkımızı uyandırmaya çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Uygulama kapsamında Bilecik'teki 10 mahallede ramazan davulcuları bu gece itibariyle mesai yapmaya başlayacak.