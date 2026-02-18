Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yürütülen 2026 yılı toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı, belediye personeline yüzde 34,20 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren Pazaryeri Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri karşılıklı uzlaşıyla tamamlandı. Yapılan anlaşma kapsamında belediye personelinin maaşlarına yüzde 34,20 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşme imza sürecine Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası yetkilisi Halil Yılmaz, Kemal Azak, sendikanın işyeri temsilcisi Hüseyin İlhan ile belediye yetkilileri katıldı. Kararı kamuoyuna duyuran Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan düzenlemenin sadece ekonomik değil aynı zamanda manevi bir anlam taşıdığını belirtti.