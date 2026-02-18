Bilecik Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ramazan ayı öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Ertuğrulgazi Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaklaşan Ramazan ayı öncesinde yurt müdürleri ve yemekhane işleticilerinin katılımıyla hazırlık toplantısı düzenlendi. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Ramazan sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, öğrencilerin konforu ve memnuniyeti ile iftar ve sahur menülerine yönelik planlamalar detaylı şekilde ele alındı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Öğrencilerimizin huzurlu, sağlıklı ve verimli bir Ramazan ayı geçirmesi için tüm hazırlıkları titizlikle sürdürüyoruz. Yurtlarımızda gerekli planlamaları yaparak herhangi bir aksaklığa mahal vermeyeceğiz' dedi.