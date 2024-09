Beyazay Derneği’nin azmi ve inancı, engelli bireylerimizin hayatını değiştirecek önemli bir adımı daha beraberinde getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Beyazay Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Uğur Eşitti'nin aktardığı bilgilere göre, Lokman Ayva'nın gayretli girişimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı ile kurulan güçlü diyaloglar sayesinde engelli bireyler için kritik bir sorun çözüme kavuştu.

Furkan Uğur Eşitti, açıklamasında şunları söyledi: “Beyazay olarak dedik ki, ‘Eğitim herkesin hakkı. Tasarruf tedbirleri kapsamında bile bu hak engellenmemeli.’ Bu mesajımız, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından büyük bir duyarlılıkla karşılandı. Bakanlık, halk eğitim merkezlerinde açılacak kurslar konusunda engelli vatandaşlarımız için hiçbir kısıtlama getirilmediğini duyurdu. Daha da önemlisi, yeni planlanacak kurslarda engelli kursiyerlerimize her zaman öncelik tanınacak.” Bu karar, engelli bireylerimizin topluma daha aktif katılımını sağlamak için önemli bir zafer olarak nitelendiriliyor. Eğitim, sadece bireylerin bilgi ve becerilerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda engelleri aşmada güçlü bir araç olacak. Halk eğitim merkezlerinde sunulacak bu fırsatlar sayesinde engelli bireyler, kendilerini geliştirme ve yeni beceriler kazanma imkanına sahip olacak. Beyazay Derneği, engelli bireylerin her zaman yanında olduğunu ve bu sürecin destekçisi olacağını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı’na teşekkürlerini sundu. Furkan Uğur Eşitti, “İyi ki varsınız, iyi ki varız. Hep birlikte daha güçlü, daha eşit bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi. Engelleri aşmak, toplumun her bireyinin potansiyeline inanmak ve birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmek için yapılan bu önemli adım, tüm engelli bireyler ve aileleri için umut verici bir gelişme olarak kaydedildi.