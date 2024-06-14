İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bu yıl ilki düzenlenen Engellilik ve Engelli Hakları Dersi Karma Öğrenci Sergisi’nin açılışı gerçekleşti. Toplumsal farkındalığı artırmanın amaçlandığı sergide engelli bireylerin yaşadıkları sorunlar, çarpıcı şekilde gözler önüne serildi.

Üniversitenin fuaye alanında yapılan etkinlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya ve Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur Sadedil bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından akademisyenler ve öğrenciler sergiyi gezdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya, yaptığı konuşmada "Engellilik ve Engelli Hakları dersinin müfredatı, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Görsel İletişim ve Tasarım, Hukuk ve Grafik Tasarım Bölümünden akademisyenlerin katkı ve katılımları ile hazırlanmıştır. Bu dersin disiplinler arası çalışmalar ile hazırlanmış olması çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Nur Sadedil, serginin amacına değinerek, "Engellilik kavramı, engelli bireylerin yaşam alanlarına konulan engellere ve toplumun bilgi eksikliği ve yanlış tutumlarına dikkat çekmektedir. Engellilik ve Engelli Hakları Dersi Karma Öğrenci Sergisi, bu yanlış tutumlar konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Engellilik ve Engelli Hakları" dersi ve sergi projesi hakkında

Engellilik ve Engelli Hakları dersi, çeşitli alanlardan uzman öğretim üyelerinin katkılarıyla engellilik konusuna dair kapsamlı bir bakış açısı kazandırmayı amaçladı. Ders kapsamında öğrenciler, engellilik ve ruhsallık, sosyallik, kapsayıcı dil kullanımı, engelliliğin önlenmesi, engelli hakları ve ayrımcılıkla mücadele gibi konularda bilgi sahibi oldu.

Dersin koordinatörlüğünü Prof. Dr. Ayşegül Topal Sarıkaya yaparken, serginin sorumlu öğretim üyeliğini ise Dr. Öğr. Üyesi Gülay Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Duygu Sezgin yaptı.

Dersin sonunda öğrenciler, engelli bireylerin çevrelerinde karşılaştıkları sorunları fotoğrafladı ve bu fotoğrafları yapay zeka uygulamalarıyla dönüştürerek benzersiz bir sergi hazırladı. Sergi, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendi.

49 öğrencinin çalışmasının yer aldığı sergi; engelli haklarına duyarlılığı artırmayı ve toplumda olumlu değişimlere vesile olmayı hedefledi.