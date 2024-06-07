Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen ’2024 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni’nde Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ödüle layık görüldü. Engellilere özel tasarımıyla BTÜ’nün 5 binası ’Mekânda Erişilebilirlik Ödülü’ ile Turuncu Bayrak almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ’Engelsiz Üniversite Ödülleri’ne bu yıl layık görülen üniversiteleri açıkladı. Ödül alan üniversiteler arasında ’Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü’ ile pek çok çalışmaya imza atan BTÜ de yer aldı. Engelli bireylere özel bina tasarımlarının yanında, yaptığı sosyal çalışmalarla da adından çokça bahsettiren BTÜ’ye, ’Mekânda Erişilebilirlik Ödülü’ geldi. Mimar Sinan Yerleşkesinden Denizcilik ve Orman Fakültelerinin bulunduğu A Blok, B Blok Öğrenci Merkezi Yemekhane Binası, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin bulunduğu E Blok, idari birimlerin yer aldığı F1 Blok ile Yıldırım Bayezid Yerleşkesinden İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi binaları ödül kapsamında ’Turuncu Bayrak’ almaya hak kazandı.

BTÜ’nün engelli bireylere yönelik pek çok çalışma yaptığını ve özellikle fiziksel mekânları engelli öğrenci ve personele göre şekillendirdiğini kaydeden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Engellerin ortadan kaldırıldığı bir eğitim öğretim ve çalışma hayatı sunmak adına bir çok farklı alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün YÖK tarafından üniversitemizin 5 binası ‘Mekânda Erişilebilirlik Ödülü’ne layık görüldü. BTÜ olarak engelli öğrencilerin öğrenim, engelli personelin ise çalışma hayatını kolaylaştırmak ve sosyal hayata katılımlarını sağlamak için gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz” dedi.