Maltepe Belediyesi, edebiyatın büyük ustası Yaşar Kemal için vefatının 11'inci yılında adını taşıyan Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 'Yaşar Kemal Anma Haftası' isimli program düzenleyecek.

Büyük usta için 'Doğadan İnsana, Düşten Gerçeğe' temalı programda film ve tiyatro gösterimleri, sergiler ve paneller gerçekleşecek. 25 Şubat- 1 Mart tarihlerini kapsayan programda, büyük ustanın insanı ve doğayı merkeze alan güçlü anlatımı yeniden hatırlanacak ve kuşaklar arasında kalıcı bir kültür köprüsü kurulacak.

Türkan Şoray 'Onur Konuğu' olarak katılacak

Anma programı, Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray'ın 'Onur Konuğu' olarak katılacağı, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 'Yılanı Öldürseler' isimli filminin özel gösterimiyle başlayacak. Sinema yazarı Burçak Evren ise ustanın senaryo yazarlığı serüvenini, setlerdeki unutulmaz hatıralarını ve eserlerinin beyazperdeye uyarlanma sürecini sinemaseverler için yorumlayacak.

'Binbir Çiçekli Bahçe' sergisi açılıyor

Yaşar Kemal'in eserlerinde geçen özgün bitkilerin, bitki ressamları tarafından çizilmiş tablolarından oluşan 'Binbir Çiçekli Bahçe' isimli sergi, sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Yaşar Kemal kitap kapakları ve sinemaya uyarlanan eser afişleri seçkisinden oluşan 'Yaşar Kemal Kitap Kapakları ve Film Afişleri Sergisi' ise 1 Mart'a dek ziyaretçilere kapılarını açık tutacak. 'Yaşar Kemal Romanlarında Bir Ana Karakter Olarak Doğa ve İnsan' isimli panele Doç. Dr. Cihan Erdönmez, şair- yazar Ahmet Bozkurt ve yazar Yavuz Ekinci konuşmacı olarak katılacak. 'Yaşar Kemal Romanlarında Direniş, İsyan ve Toplumsal Adalet' konulu panele eleştirmen-yazar Ömer Türkeş, akademisyen-yazar Dr. Ece Onural ve eleştirmen-yazar Semih Gümüş konuşmacı olarak katkı sunacak.

Cihangir Atölye Sahnesi 'Filler ve Karıncalar' isimli oyunun gösterimini yaparken film ve dizi müzikleriyle tanınan Erdal Güney, Yaşar Kemal'in şiirlerinden bestelenen şarkıların da yer aldığı 'Toprağın ve Rüzgârın Şarkıları' isimli konseriyle sahne alacak.