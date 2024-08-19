Hangi Ülkenin: Türkiye
Kurucusu: Turgut Aydın Holding
Mağaza Sayısı: 130
Önemli Kişiler: Erdem Gündüz (Genel Müdür)
Resmi Sitesi: https://www.englishhome.com.tr/
English Home Hakkında Bilgi
Turgut Aydın Holding tarafından kurulan English Home markası evde kullanılan ev dekorasyon ürünleri satmaktadır. Dünya genelinde farklı ülkelerde hizmet vermekte olan bir markadır. Ürünlerinin kaliteli olması sayesinde müşterilerinde iyi bir izlenim bırakmıştır. English Home markası Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde 1. sınıf marka olmak, bu sektörde liderlik koltuğunda oturmak hedefi ile çalışan bir markadır. English Home markasının 130 farklı mağazası bulunmaktadır. Bu mağazalardan 115’i ülkemizde, 15’i yurtdışında bulunmaktadır. İnsanların ulaşımının kolay olduğu, müşterilerin English Home markasını rahatça bulabileceği yerlerde mağazaları bulunmaktadır.
Sattığı ürünler İngiliz evlerindeki ürünlerin tasarımlarını dekorasyonlarını sergilemektedir. Bu ürünleri farklı ülkelere satmak hedeflenmiştir. Ülkemizde çok büyük kitleye hitap eden bir markadır. Çoğunlukla AVM’lerde mağazaları bulunmaktadır fakat insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde de mağazaları bulunmaktadır.
English Home Hangi Ülkenin
Cevap: Türkiye
English Home Mağazası Bulunan İller
- Adana
- Afyonkarahisar
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bilecik
- Bolu
- Bursa
- Çanakkale
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Hatay
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak
English Home Hangi Ülkenin Ev Dekorasyon Markası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizde tüm markaları bulabilirsiniz.