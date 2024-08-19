Hangi Ülkenin: Türkiye

Kurucusu: Turgut Aydın Holding

Mağaza Sayısı: 130

Önemli Kişiler: Erdem Gündüz (Genel Müdür)

Resmi Sitesi: https://www.englishhome.com.tr/

English Home Hakkında Bilgi

Turgut Aydın Holding tarafından kurulan English Home markası evde kullanılan ev dekorasyon ürünleri satmaktadır. Dünya genelinde farklı ülkelerde hizmet vermekte olan bir markadır. Ürünlerinin kaliteli olması sayesinde müşterilerinde iyi bir izlenim bırakmıştır. English Home markası Ortadoğu ve Balkan ülkelerinde 1. sınıf marka olmak, bu sektörde liderlik koltuğunda oturmak hedefi ile çalışan bir markadır. English Home markasının 130 farklı mağazası bulunmaktadır. Bu mağazalardan 115’i ülkemizde, 15’i yurtdışında bulunmaktadır. İnsanların ulaşımının kolay olduğu, müşterilerin English Home markasını rahatça bulabileceği yerlerde mağazaları bulunmaktadır.

Sattığı ürünler İngiliz evlerindeki ürünlerin tasarımlarını dekorasyonlarını sergilemektedir. Bu ürünleri farklı ülkelere satmak hedeflenmiştir. Ülkemizde çok büyük kitleye hitap eden bir markadır. Çoğunlukla AVM’lerde mağazaları bulunmaktadır fakat insan sirkülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde de mağazaları bulunmaktadır.

English Home Hangi Ülkenin

Cevap: Türkiye

English Home Mağazası Bulunan İller

Adana

Afyonkarahisar

Aksaray

Amasya

Ankara

Antalya

Artvin

Aydın

Balıkesir

Bartın

Batman

Bilecik

Bolu

Bursa

Çanakkale

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hatay

Isparta

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Karabük

Karaman

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kırşehir

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muğla

Niğde

Ordu

Osmaniye

Rize

Sakarya

Samsun

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yalova

Yozgat

Zonguldak

English Home Hangi Ülkenin Ev Dekorasyon Markası? Adlı yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi siz değerli okuyucularımızla paylaşmaktan mutluluk duyarız. www.hangiulkenin.com sitemizde tüm markaları bulabilirsiniz.