Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 2025 yılına ilişkin değerlendirmesinde, finansal piyasalardaki sıkılaşma ile emtia fiyatlarındaki artışa karşın enerji sektörünün geçen yılı önemli bir dalgalanma yaşamadan geride bıraktığını ifade etti.

Bloomberg ekranlarında konuşan Yılmaz, Türkiye’ye yatırımcı ilgisinin yoğun olduğunu belirterek “Yabancıların da ciddi iştahı var. Yenilenebilir enerji yatırımı yapmak çok avantajlı” diye konuştu.

"Sahada 5 milyar dolarlık yatırım var"

Enerji sektöründe depolamalı RES ve GES yatırımlarının hızlı bir biçimde devreye gireceğini belirten EPDK Başkanı, "Bu depolama projeleri kanunu Enerji Bakanımız tarafından çıkartıldı ve biz şeffaf şekilde lisanslama sürecine başladık. Bugün itibariyle 350 megavata yakın santral devreye girdi. Bugün sahada yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım var" dedi.

Yılmaz, depolamalı güneş enerjisi santralleri sayesinde önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 15 milyar dolarlık doğal gaz tasarrufu elde edileceğini açıkladı.

Elektrik fiyatlarında artış gündemde mi?

"Elektrik zammı kapıda mı" sorusuna ise Yılmaz "Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz. 4 senede enflasyon yaklaşık yüzde 400'lere ulaştı, elektriğe 4 senede yapılan zam yüzde 89 seviyesinde. En az zammın yapıldığı sektör elektrik" yanıtını verdi.