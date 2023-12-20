Erdek, İstanbul’a yakın konumuyla her yaz binlerce hatta on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. ‘in ilçelerinden olan Erdek, merkez ile arasında çok fazla mesafe yoktur. Oldukça yakın olması ile birlikte popüler tatil merkezlerinden biridir. Konum nedeniyle günübirlikçi tatilcilerde burayı tercih etmektedirler. Burası plajları, denizi, tarihi kentleri ve kültürü ile mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Sizler için Erdek gezilecek yerler listesini hazırladık. Bu listede yer alan tarihi ve turistik yerleri gezerek Erdek’i keşfedebilirsiniz.

Erdek Görülmesi Gereken Yerler

Balıkesir’in popüler tatil cennetlerinden olan Erdek, hem yol süresinden hemde paranızdan tasarruf ederek güzel bir tatil geçirebilirsiniz. İstanbul’a yakın olması ve her bütçeye uygun olması ile birlikte pek çok kişi yaz tatili için Erdek’i tercih etmektedirler. Erdek’e ilk olarak geldiğinizde mutlaka doğasını keyfini çıkarmanız gerekmektedir. Plajlarında denizin keyfini çıkarırken, ormanlarında yemyeşil manzaranın ve tertemiz havanın keyfini çıkarabilirsiniz. Bunların yanı sıra önemli tarihi yerleri ile güzel bir kültür turuna çıkabilirsiniz. Doğanın ve antik kentlerin tadını çıkardıktan sonra kendinize zaman ayırarak Erdek’in alışveriş merkezince ve pazar alanlarında yöresel ürünleri alabilirsiniz. Erdek gezilecek yerler listesine yakından bakalım.

Seyit Gazi Tepesi

Erdek gezilecek yerler listesinde uğranması gereken bir yer olan Seyit Gazi Tepesi, Erdek’e kuş bakışı bakabileceğiniz en güzel bir yerdir. Çuğra Plajı’nın hemen bittiği noktada yer alan tepe, ayrıca harika gün batımı manzarası için oldukça idealdir. Deniz seviyesinden 103 metre yüksekli olması ile birlikte harika manzara fotoğrafları çekebilirsiniz. Buraya çıkarken fotoğraf çekmeyi unutmayın.

Kyzikos Antik Kenti

Kyzikos Antik Kenti üzerinde yapılar tek parça halinde olmasa da önemli tarihi ile bizlerin dikkatini çekmektedir. Roma döneminden kalma olan antik kent, Kralı Kyzikos’un adını almıştır. Romalılardan sonra Perslilere ve daha sonra pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Antik kentte yapılan kazı çalışmaları çıkan eserlerin çoğu İstanbul Arkeoloji Müzesinde ve Erdek Açık Hava Müzesinde sergilenmektedir. Çıkarılan eserlerin tarihi M.Ö 6 bin yılına kadar dayanmaktadır. Antik kent içerisinde tamamı ayakta olmasa da pek çok tarihi kalıntı görmeniz mümkündür. Tarih meraklı gezginler için olduk ideal bir yerdir.

Çuğra Plajı

Erdek’in en popüler plajlarından olan Çuğra Plajı, en temiz ve en güzel yaz tatilinizi geçireceğiniz bir yerdir. Denizi hemen derinleşmediği için çocuklu aileler ve yüzme bilmeyenler için oldukça idealdir. Kumsal boyunca altın sarısı ve incecik kumuyla burayı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Erdek plajları arasında en çok tercih edilen bir yer olduğu için kalabalık bir yerdir. Sizlere tavsiyem sabah erken saatlerde gelirseniz yerinizi önceden tutun.

Ocaklar Köyü

Erdek’in doğal güzelliklerini barındıran köylerinden biri olan Ocaklar Köyü, merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İçerisinde yer ala Ocaklar Plajı ile geniş ve uzun kumsalın keyfini çıkarıp, berrak denizi keşfedebilirsiniz. Yazın oldukça hareketli olan bu yere ulaşım oldukça kolaydır. Merkez üzerinden hareket eden minibüsler ile 10 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz.

Narlı Köyü

Erdek’in mütevazi köylerinden biri olan Narlı Köyü, eski yıllarda Roda ismiyle bilinmekteymiş. Köy nüfusu 1000 kişi olduğu için burası oldukça sakin bir yerdir. Genellikle yazlıkçıların yeri olan bu köyde denize girmek çok güzeldir. Bunların yanı sıra sıcak kanlı köy insanları ve hamarat kadınlarının ürettiği lezzetler paha biçilemez. Buray geldiğinizde köyün pazarına uğrayarak organik ürünleri ve yöresel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Ocaklar Köyü’ne yakın olan Narlı Köyü ilk olarak Erdek merkezden yola çıktığınızda tabelaları takip ederek rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz. Erdek köyleri arasından en güzel yerlerden biri diyebiliriz.

Neyyire Sıtkı Caddesi

Kurbağalı Sahili kenarında yer alan Neyyire Sıtkı Caddesi, Erdek’in en hareketli yerlerinden biridir. Buraya geldiğiniz zaman Erdek’in her yanının olduğu gibi burada da koca ağaçların koca gölgelerini göreceksiniz. Hatta cadde üzerinde yer alan Anıt Ağaç, 114 santimetre çapıyla oldukça büyüktür. Cadde üzerinde sabahları yapacağınız yürüyüşler ve bisiklet turları sizlere çok iyi gelecektir. Ayrıca etrafta yer alan çeşitli dükkanlarda karnınızı doyurabilirsiniz.

Erdek Açık Hava Müzesi

Erdek Açık Hava Müzesi, Kyzikos Antik Kenti kazı çalışmalarında çıkan tarihi eserler burada sergilenmektedir. Müze bulunduğu caddeye de adını vermiştir. Erdek’in tarihi birikimini ziyaretçilerin gözler önüne sermek için büyük emek sarf etmiş olan Reşit Mazhar Ertüzün’ün çalışmaları sonucu kurumuş olan bu müzeyi mutlaka ziyaret etmelisiniz. Merkeze yer aldığından dolayı ulaşım zorluğu yoktur. Erdek’in tarihini yansıtan heykelleri, kabartmaları, tapınak kalıntılarını ve mozaik parçalarını görebilirsiniz. Ancak müzenin tek kötü tarafı burada eserler koruma altında değil. Ne yazık ki çoğu eserde yazılar görmeniz mümkündür. Helenistik ve Roma dönemlerine ait kalıntıları incelemek ve keşfetmek için Erdek gezilecek yerler listenize mutlaka eklemelisiniz.

Paşa Limanı Adası

Marmara Denizinin en büyük ikinci adası olan Paşa Limanı Adası, Osmanlı döneminde sinir hastalarında rahatlayıp dinlendiği bir yer olarak kullanılmaktaymış. Buranın dinlenme olarak kullanılmasının en büyük nedenler sessiz, sakin ve harika bir doğaya sahip olmasıymış. Günümüzde de sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin durağı olan Ada, oldukça popülerdir. El değmemiş doğası ile hale özelliklerini korumaktadır. Ziyaretçilerin burayı tercih etmesindeki bir diğer neden de budur. Bu ada üzerinde yaşamını sürdürenler ise balıkçılık ile hayatlarını geçindirmektedirler. Eğer adaya uğrarsanız mutlaka lezzetli balıkların tadına bakmayı unutmayın.

Paflima Koyu

Çoğu tatilci tarafından keşfedilmemiş bir doğal güzellik olan Paflima Koyu, Erdek merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alır. İlhanlı Köyü ve Narlı Köyün arasında kalan bu tatil cenneti, el değmemiş doğası ile gelen ziyaretçilerini büyülüyor. Masmavi denizi, altın rengi kumsalı ve 1,5 kilometrelik sahili ile Erdek gezilecek yerler listesinde bulunuyor. Koyda sadece deniz kum güneş değil doğa yürüyüşleri yapıp motor parkurlarında hız yapabilirsiniz. Uygun konaklama seçenekleri ile mutlaka gidilmesi gereken bir doğal güzelliktir.

Kirazlı Manastırı

İlçenin en önemli tarihi yapılarından biri olan Kirazlı Manastırı, 19. yüzyılda Rumların dini merkezi olarak kullanılmaktaymış. İki katlı bir yapıdan oluşan kilise antik bir tapınağın üzerine inşa edilmiştir. Günümüzde ne yazık ki tek parça olarak değildir. Sadece 2 duvarı ayakta durmaktadır. Ancak buna rağmen gitmeniz ve görmeniz gereken bir tarihi yapıdır. Çevresi ağaçlar ve nehirler ile kaplı olan manastırı ziyaret için en uygun aylar ilkbahar ve sonbahar aylarıdır.