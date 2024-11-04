Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, 3 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararnameyle İstanbul Beyoğlu Kaymakamlığı’na atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 Kasım 2024 tarihli ve 2024/387 sayılı kararnamesiyle gerçekleştirilen bu atamayla Atasoy, 2020 yılından bu yana sürdürdüğü Erdek Kaymakamlığı görevinden ayrılacak.

Yeni Erdek Kaymakamı Hasan Göç oldu

Aynı kararname kapsamında, Muğla Vali Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Göç ise Erdek İlçe Kaymakamlığı’na atandı. 1965 Çankırı doğumlu olan Göç, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Daha önce Çorum/Dodurga, Kastamonu/Daday, Elazığ/Baskil, Sakarya/Pamukova, Kocaeli/Dilovası, Mersin/Tarsus, İstanbul/Kağıthane ve Bursa/Gemlik’te kaymakam olarak görev yapan Göç, Erdek’teki görevine başlamaya hazırlanıyor. Hasan Göç, evli ve üç çocuk babası.