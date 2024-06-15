Balıkesir’in Erdek ilçesinde bir inek, yırtıcı hayvan tarafından saldırıya uğrayarak parçalanmış halde bulundu.

Erdek’e bağlı Yukarıyapıcı Mahallesi’nde parçalanmış şekilde ölü halde bulunan büyükbaş hayvan Yukarıyapıcı ve çevresindeki mahalleleri tedirgin etti. Yukarıyapıcı Çayır Mevkii’nde gece yırtıcı bir hayvan tarafından saldırıya uğrayarak parçalanmış halde bulunan inek, olayın nasıl meydana geldiği sorusunu gündeme getirdi. Olay sonrası bölgedeki geniş bir alana foto-kapanlar kuruldu. Bölgede hayvancılık yapan çiftçilerin ise ilave tedbirler aldığı öğrenildi.