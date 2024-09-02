Balıkesir’in Erdek ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış yolları göle çevirdi. Otomobil sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Erdek’te sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dakikalar içinde, kent merkezinde hayat felç oldu. Özellikle Pazar Meydanı ve Hükümet Caddesi’nde büyük su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.

Araç sürücüleri göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar iş yerlerin tentelerine sığındı. Yağışın etkisiyle, kentte hayat geçici bir süreliğine durma noktasına geldi. Erdek’te her sağanak yağış sonrası oluşan aynı manzara vatandaşları da isyan etme noktasına getirdi. Alt yapının sıkıntılı olması her yağışta bu duruma sokuyor.