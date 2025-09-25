Balıkesir’in Erdek ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü başarılı operasyon sonucu, çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. İlçe genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, M.T. isimli bir şahsın ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Erdek Otogarı’nda düzenledikleri operasyonla yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.