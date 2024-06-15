Balıkesir’in Erdek ilçesinin tarihi simgelerinden biri olan Palata Çeşmesi’nden akan su günden güne azalıyor.

Erdek’te yapıldığı ilk haliyle günümüze kadar gelen ve her zaman bol ve soğuk su akan tarihi Palata Çeşmesi şu günlerde adeta damla damla akıyor. Erdek’in tarihi simgelerinden biri olan çeşmeden oluk halinde akan suyun azlığı, çoğunluğu yazlıkçı olan çevre sakinlerinin de dikkatini çekiyor.

Tarihi 1704 yılına kadar uzanan çeşmenin varlığı, yapıldığı dönemlerde önemli bir yere sahip ve o dönemler künkler aracılığıyla deniz kıyısından gemilere ve ilçeye su sağlandığı tarihi kaynaklarda geçiyor. Yine o dönemler yapılan araştırmalarda çeşmenin etrafında çok eski dönemlere ait kalıntılara rastlandığı ve Palata Çeşmesi’nden akan suyun içiminin sert olması nedeniyle içme suyu olarak kullanılmasa da bulunduğu yerin çevresinde su ihtiyacını karşıladığı ifade ediliyor.