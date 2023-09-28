Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki dünkü sürpriz görüşmenin gündemi açıklandı. İkinci bir kaynaktan gelen bilgilere göre, İsveç'in NATO üyeliği ve yerel seçim hazırlıkları konusunda müzakere edilen görüşmede, yeni yasama yılında öncelikli hedefin yeni bir anayasa olduğu vurgulandı.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve iki liderin "Yeni yasama yılında yeni bir anayasa oluşturma hedefini önemsedikleri" ifade edildi.

Cumhur İttifakı'nın bir kanadında, yeni anayasanın TBMM'den 400 milletvekilinin evet oyu ile geçmesi amaçlanıyor. Ayrıca, muhalefet partilerinin bu süreçte destek vermemesi durumunda kamuoyunda vesayetçi bir anayasa savundukları algısı oluşturulabileceği belirtiliyor. İttifak üyeleri, masaya oturmamaları durumunda bunu halka anlatmayı planlıyor ve muhalefetin iç bölünmüşlüğünü vurguluyorlar. Referandum ihtimalinde ise teklifin en kötü ihtimalle 360 milletvekilinin evet oyuyla kabul edilebileceği düşünülüyor.

Görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da ele alındı. MHP lideri Bahçeli'nin İsveç'in terör örgütlerine destek verdiği gerekçesiyle NATO üyeliği konusunda şerh koyduğu biliniyor. MHP, İsveç'in NATO üyeliği için teröre verilen desteğin sona ermesini şart koşuyor. Bu konunun TBMM'nin yeni yasama yılında ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığı ise yerel seçimlerdeki işbirliği oldu. İki liderin öncelikli hedefi, CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanmak olarak belirlendi. AK Parti'nin 7 Ekim'deki olağanüstü kurultayının ardından bu konuyla ilgili detaylar ele alınacak.