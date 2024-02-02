Erdoğan'ın öncesinde salon dışında toplanan vatandaşlara hitap etmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelecek.

AK Parti Bursa İl Başkanlığının açıkladığı program şöyle;

“Türkiye Yüzyılının mimarı, 23 yıldır ülkemizdeki gerçek belediyeciliğin öncüsü Belediye Başkan adaylarımızın, 2 Şubat Cuma günü saat 14:00'te Tofaş Kapalı Spor Salonunda açıklanacağı büyük buluşmayı ve Cumhurbaşkanımızın Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları ile gerçekleştireceği toplantıyı bilgilerinize sunar, siz değerli basın mensubu arkadaşlarımıza çalışmalarınızda başarılar dileriz.”

Tarih: 2 Şubat 2024 Cuma

Saat: 14:00 Tofaş Kapalı Spor Salonu / Nilüfer

Saat: 16:30 Merinos AKKM Fuaye Alanı

BURULAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre bugün BursaRay seferleri saat 13:00-18:00 arasında ücretsiz olacak.

BURULAŞ ayrıca AK Parti aday tanıtım toplantısının yapılacağı TOFAŞ Spor Salonu'na yarın saat 12:00 itibarıyla Nilüfer metrosundan ücretsiz ulaşım sağlanacağını duyurdu.

BURSA'DAN HATAY'A

Erdoğan Bursa programı sonrasında Hatay'a gidecek ve toplu konut teslimi ve aday tanıtım toplantısına katılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ