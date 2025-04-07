Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesine değinen Çelik, Erdoğan'ın bu hafta içinde randevu verebileceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılacak. Kapsamlı sunumlar MYK’da yapılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. Gazze’deki durumu da yakından takip ediyoruz. İnsani meselemiz olmaktan çıkmayacağını ifade ediyorum. Sayın cumhurbaşkanımız diplomasi trafiğini takip ettiriyor. İnsanların ölüme terk edilmesi ile katlim sürmekte. Netanyahu hükümeti soykırım şartlarını aşan tabloyu gerçekleştirdiğini görüyoruz.

MHP lideri Devlet Bahçeli 'terörsüz Türkiye' sürecini yakından takip etti. Önemli değerlendirmeler ve uyarılarda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünkü açılış konuşmasında 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaşılması konusunda devlet kurumlarını senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü söylemiştir.

Bu süreçte başarıya ulaşmak için yeni aşamaları hep birlikte göreceğiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamalar olacak.

"ÖZEL 'NEGATİF SİYASET'E İMZA ATTI"

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel negatif siyasete imza attı. Sosyal hayatın çeşitli mekanlarını kendilerinden olanlar ve olmayanlar diyerek ayırarak 'sosyal bölücülük' denilen çok zararlı bir faaliyete imza atmaktadır. Bu vatandaşlarımız tarafından kabul görmemiştir, karşılık bulmamıştır.

Özel hükümetimizi, cumhurbaşkanımızı, siyasi hayatımızı hiçbir şekilde yanımızdan geçmeyecek ifadelerle etiketlemeye çalıştı. Kendi zihnindekini, kendi siyasi hayatlarındakini yansıtıyorlar. Hükümetimize dönük olarak 'cunta' ifadesinin kullanılması seçilmiş iradeye saygısızlığın bir neticesidir. Cuntacılık eşittir CHP'dir.

"SİYASİ VE HUKUKİ CEVABI VERİLECEK"

'Cunta'nın siyasi cevabını elbette vereceğiz. Sayın cumhurbaşkanımıza 'cunta başı' iftirasının hukuki karşılığı da mutlak suretle verilecektir."

Özgür Özel'in 'okyanus ötesinden icazet aldılar' iddiasına cevap veren Çelik, "Burada herhangi bir yargı kararı ya da süreçle ilgili Türkiye'nin herhangi bir yerden talimat alması söz konusu olamaz. Ki dışardan yardım talep eden CHP Genel Başkanı'dır. Bu tartışmayı örtmek için bu uyduruk iddiaya sığınıyor. Arkasına bir belge, bir dayanak koy desek öyle bir konu yok. CHP'de siyasi cümle kurma kabiliyeti bile kayboldu. Bunların hepsi sosyal medya dedikodusu. Bu dedikoduların konuşma metinlerine girmesi çok enteresan bir durum" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN-DEM PARTİ GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

Öte yandan Çelik, bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti arasında görüşme olabileceğini, Erdoğan'ın heyete randevu verebileceğini söyledi.