İnegöl-Bursa karayolu 105 ada mevkiinde yeni yapılan on’larca fabrika ve yapımı devam eden yine o’nlarca fabrika alanına giriş ve çıkışlar neredeyse imkansız hale geldi.

Özellikle yağışlı havalarda bataklığa dönen yollar nedeniyle fabrikalara ulaşmak güçleşiyor. Bisiklet ve motosikletlerle işyerine gitmenin neredeyse imkansız hale geldiği bölgede, kendi araçlarıyla gitmek isteyenler ile servis araçları da zorluklar yaşamaya başladı.

Bölgenin çamurlu ve batak olması nedeniyle servis firmaları hizmet vermekten kaçınmaya başladı. Araçlarını her gün yıkamak zorunda kaldıklarını ifade eden servis firmaları, yine araçlarının zaman zaman battığını ve araçlarının zarar gördüğünü iddia ediyorlar.

Aylardır şikayet edilen bölgede ise hiçbir çalışma yapılmaması ise tepki çekiyor. Sahipsiz kaldıklarını iddia eden fabrika sahipleri, “Bize kim sahip çıkacak, bu yolların sorumluğu kimdeyse gelip yapsın. Burada ki firmalarımızın neredeyse tamamı ihracat yapan firmalar. Yurt dışından misafirlerimiz geliyor. Fabrikalarımızı gezmek istiyorlar, biz misafirlerimizi bu bölgeye getirmeye çekiniyoruz. Ada hangi belediyemizin sınırlarındaysa acilen çözüm getirmeli. Eğer hizmet vermeyecekseniz bize niye ruhsat verdiniz? Ülkemize katma değer katıyoruz, istihdam sağlıyoruz. İnşaat sektöründen, mobilya sanayisine kadar on’larca sektöre direk ekonomik katkı sağlayan firmalar burada üretim yapıyor. Ama hiç kimsenin umurunda bile değiliz. Bu bizim değil, İnegöl’ün ayıbıdır. Birileri artık çıksın ve ayıbı ortadan kaldırsın” diye konuştular.