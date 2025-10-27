İngiltere Başbakanı Keir Starmer, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Starmer’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki lider, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Erdoğan ve Starmer, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye 44 Eurofighter Typhoon Alıyor

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer’i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendilerine ve heyetine sizlerin huzurunda bir kez daha hoş geldiniz diyorum." ifadelerine yer verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Eurofighter konusunda imzaların atılmasının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek konusunda kararlıyız. Birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. Eurofighter mutabakatını iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Stratejik ortak ve müttefik ülkeler olarak uluslararası gündemi meşgul eden birçok konuda kendisi ile yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmemizin odağını savunma ve ticari ilişkilerimiz teşkil etti. Birleşik Krallık ülkemizin en büyük ticaret ve yatırım ortakları arasında. Ticaret hacmimizi 40 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz.



Birleşik Krallık vatandaşlarının ülkemizi 2’inci evi olarak görmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun için ikili ilişki çerçevesi imzalanmasına yönelik müzakerelere başladık. Eurofighter savaş uçaklarının tedarikine yönelik imzalar heyetler arasında yapıldı. Az önce sayın Keir Starmer ile huzurlarınızda imza attık. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin bir nişanesi olarak görüyorum.

İngiltere, Filistin Devletini Tanıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının son bölümünde, 21 Eylül'de Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıyan İngiltere'ye teşekkürlerini ileterek "Değerli dostumla Gazze üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Filistin’i tanımalarından dolayı sizlerin huzurunda bir kez daha tebrik ediyorum. Yaklaşan kış nedeniyle Gazze’ye yardımların ulaştırılması son derece önemli. Bu konuda Birleşik Krallık ile birlikte adımlar atacağımıza inanıyorum. Ateşkesin korunması için hepimize sorumluluklar düşüyor. İsrail hükümetinin dizginlenmesi gerekiyor." dedi.