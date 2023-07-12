Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik bir zirveyi daha başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Terörle amansız ve amasız mücadelenin kendileri için kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık tüm müttefiklerimizden kararlı ve net bir tavır bekliyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

NATO Ukrayna Konseyi Oturumu ile tamamladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakın 74 yıllık tarihindeki kritik bir zirveyi daha başarıyla gerçekleştirdik. Zirvemizin başarısında elbette diğer faktörlerin yanı sıra ev sahibimizin misafirperverliği belirleyici olduğunu kaydetti.

Zirvenin ilk oturumunda müttefiklerin savunulmasını ilgilendiren konuları ele aldıklarını anlatan Erdoğan, "Türkiye'nin müttefiklerini savunma taahhüdüne bağlı olduğunu, ittifak dayanışması içerisinde sorumluluklarını her zaman yerine getirdiğini bir kez daha vurguladım. Tabii dayanışma sadece bizim değil tüm müttefiklerin içselleştirmesi ve rehber edinmesi gereken bir ilkedir. Esasen ittifakın üzerinde yükseldiği taşıyıcı sütun budur" diye konuştu.

"ARABULUCULUĞA HER ZAMAN HAZIRIZ"

Erdoğan, Rusya - Ukrayna savaşı konusunda teklifin gelmesi halinde ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl anlaşmasının uzatılması için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

Biden'ın bize ifade ettiği konu onlarda da kongre bağlayacı olduğunu söyledi ve takipçisi olacağını söyleyen Erdoğan, "Her zamankinden daha umutluyum" mesajı verdi.

https://youtu.be/OJCMP3GNM_w

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİK SÜRECİ

"Meclis açıldığında inanıyorum ki süratle Meclis Başkanımızın uluslararası sözleşmelerde öne çıkaracağı sözleşme bu olacaktır" diyen Erdoğan, "İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci, milli iradenin temsilcisi TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili de liderlerden olumlu yaklaşım ve uygulamaları görmek istediklerini söyledi.

Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 40 dakika süren toplantıda Erdoğan'a, 13 farklı soru yöneltildi.