Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Otobüs seferlerini işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi. Her şeye para buluyorlar iş SGK borçlarına gelince kırk dereden su getiriyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Bin 113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün destanlar yazan kahramanların şehrindeyiz. Asrın felaketinde evleri yıkılan vatandaşlarımızın yeni yuvalarının Antepli kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz konutların anahtarlarını teslim ediyoruz. Rabbim yeni hanelerimizde sağlıkla huzurla oturmayı sizlere nasip eylesin diyorum.

Bu topraklar bir kaderin inancın mücadelenin adı oldu. Her rüzgarın bir hikaye anlattığı bu bölge öyle sıradan bir yurt değildir. Burası dünyaya yön verenlerin yurdudur. Evlatlarımıza müreffeh bir ülke bırakmak istiyorsak ayaklarımızı yere sağlam basmak zorundayız. Güzel vatanımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Asrın felaketinde milletimizden yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık.

2024 yılının sonuna kadar 24 bin 191'i Gaziantep'imizde olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü teslim edeceğiz. 2025 yılı sonunda Gaziantep'te toplam 31 bin 317 konut ve iş yerinin, deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 bağımsız bölümün teslimini gerçekleştireceğiz. Anadolu'da huzur içinde, ilelebet yaşamak istiyorsak her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Güçlü ve dayanıklı şehirler de bunun ayrılmaz bir parçasıdır. Asrın felaketinde milletimizin yanında dimdik durduk. Hızlıca asrın inşasını başlattık. Geçen hafta Maraş'ta 155 bininci yuvamızın anahtarını teslim ettik.

Vatandaşlarımıza meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Ana muhalefet gibi sırf seçim kazanmak için bol keseden vaat dağıtıp göreve gelince hepsinin üzerine sünger çekenlerden olmadık.

Muhalefetin içler acısı halini artık anlatmaya gerek dahi duymuyoruz. Ne vizyon var ne proje. Ülkeye ve millet hizmet etmek gibi bir dertleri yok. Kule deyince bizim aklımıza ilk olarak deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğe sahip Çamlıca Kulesi geliyor, bölücü alçakların saldırılarından Mehmetçiklerimizi korumak için inşa ettiğimiz nöbet kuleleri geliyor.

Ama kule deyince bakıyorsunuz Sayın Özel'in ve belediye başkanlarının aklına sadece para kuleleri geliyor. Grup toplantısında konser bahanesi ile yapılan soygunu anlatmak yerine çıkmış paradan kule geliyor. Bunların aklı fikri ceplerini doldurmakta milletin paralarını har vurup harman savurmakta. Otobüs seferlerini bile doğru düzgün işletemiyorlar. İzmir Körfezi kaderine terk edildi, umurlarında bile değil. İş SGK'ya olan borçlara gelince kırk dereden su getiriyorlar. Vizyonsuz bir zihniyetle karşı karşıyayız." Dedi