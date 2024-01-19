Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında, 48 ildeki AKP belediye başkan adaylarını duyurarak yerel seçimlere yönelik hazırlıkları hızlandırdı. 31 Mart yerel seçimleri için daha önce 26 ilde açıklanan adaylara ek olarak, Erdoğan, 48 şehirde daha belediye başkan adaylarını kamuoyuna tanıttı.

Erdoğan'ın dikkat çeken kararı, Gaziantep, Kayseri, Konya, Aksaray, Bayburt, Çorum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde mevcut belediye başkanlarıyla devam edilmesi yönünde oldu. Ancak, Kahramanmaraş, Malatya, Sakarya, Trabzon, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı ve Kilis illerinde Erdoğan, yeni dönemde farklı isimlere şans tanıyarak belediye başkan adaylarını belirledi.

KAHRAMANMARAŞ: Eski Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün yerine, AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel göreve getirildi. MALATYA: Selahattin Gürkan'ın yerine, İstanbul/Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı Sami Er atandı. SAKARYA: Sakarya Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yerine Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar atanarak görevlendirildi. TRABZON: Murat Zorluoğlu'nun yerine Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Belediye Başkanlığı görevine getirildi. ADIYAMAN: Süleyman Kılınç'ın yerine Kars Valisi Ziya Polat, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine atandı. AFYONKARAHİSAR: Mehmet Zeybek'in yerine AKP Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Belediye Başkanı olarak göreve başladı. AĞRI: Savcı Sayan'ın yerine vekaleten atanmış olan Metin Karadoğan'ın yerine Ağrı Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, Ağrı Belediye Başkanlığı görevine getirildi. KİLİS: Mehmet Abdi Bulut'un yerine eski AKP milletvekili Reşit Polat, Kilis Belediye Başkanlığı görevine atandı.