Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün karanlık gölgesi bölgeden çekildikçe şehirlerin potansiyeli ortaya çıkıyor." dedi. "Korkunun yerini huzur, endişenin yerini güven aldı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemiz genelinde huzur ortamı güçlendikçe yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor. Terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur, olamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te kamu ve özel sektör yatırımları toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan törende gerçekleştirdiği konuşmada gündemdeki konulara ilişkin mesajlar verdi.

"ESKİ TÜRKİYE TAMAMEN GERİDE KALDI"

"Terörün karanlık gölgesi doğu ve güneydoğu illerimizden çekildikçe, şehirlerimizin atıl kalan potansiyeli ortaya çıkmaktadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kaldı. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır." ifadelerini kullandı.



"PARA BABALARINA PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. Erdoğan, "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar." diye konuştu.



TBMM'deki Can Atalay oturumunda yaşananlara da değinen Erdoğan, "Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin meclisinde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Bir kardeş, öz kardeşine nasıl sahip çıkarsa, sizler de bize öyle sahip çıktınız. Bizi muhabbetle bağrınıza bastınız. Allah kardeşliğimizi daim etsin. Malazgirt Zaferimizin 953'üncü yıldönümünü anmak üzere bugün Bitlis'in yarın da Muş'un misafiriyiz.



Bitlis'e olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde Bitlis bize verdiği söze sadık kalarak yine AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hizmet siyasetinden yana kullandı. Bitlisli kardeşlerime teşekkür ediyorum.



Gece gündüz demeden Bitlis için çalışmaya, üretmeye, Bitlis halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. İşte bugün hepsi birbirinden önemli kamu ve özel sektör yatırımlarını şehrimize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Aile sağlık merkezleri, 112 istasyonlarını, kapalı spor salonu, stadyum, kamp eğitim merkezi, öğrenci yurdu, anaokulu, ilkokul, orta okul ve lojmanları bugün resmen açıyoruz.



Farklı kamu kurumlarımıza ait hizmet binaları ve hükümet konaklarını bu vesileyle hizmete açıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Ahlat, Hizan, Yolalan belediyelerimiz emanetlerini taşıdıkları vatandaşlarımıza hizmet etmeyi sürdürüyor. TOKİ Başkanlığımız Tatvan'da sosyal donatıları, altyapısı ve çevre düzenlemesiyle birlikte millet bahçesini tamamladı. TOKİ, ayrıca Ahlat'ta 1 milyar 96 miyon liralık bir yatırımla 218 konut ile 2 ticaret merkezi inşaatlarını bitirdi.



Bitlis'e hükümetlerimiz döneminde yapılan yatırımların toplamı 76 milyar lirayı aştı. Eğitimden sağlığı, tarımdan ulaştırmaya her alanda şehrimizin çehresini değiştirecek eserlere imza attık. Bitlis'te şu an 1 milyar 776 milyon liralık çevre ve şehircilik yatırımımız devam etmektedir. Bunları da tamamladıkça sizlerin emrine vereceğiz.

"ESKİ TÜRKİYE GERİDE KALDI"



Savunma sanayii son 22 yılda destan yazdığımız alanların en başında geliyor. Yüzde 80 oranında yurt dışına bağımlı olan ülkemizi kendi silah ve mühimmatını üretir hale getirdik. Dün Aksaz Tersane Komutanlığımızda denizaltımızı donanmamızın saflarına kattık. Bugün de Bitlis'te hayata geçirilecek patlayıcı madde üretim tesisinin temelini atıyoruz.



Terörün karanlık gölgesi doğu ve güneydoğu illerimizden çekildikçe, şehirlerimizin atıl kalan potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Bölge illerimiz çok farklı bir ivme yakaladı. Korkunun yerini huzur, endişenin yerini güven aldı. Bölgemiz genelinde huzur ortamı güçlendikçe yatırımlar çok daha hızlı şekilde ilerliyor. Gabar'da bugün ülkemizin en büyük petrol rezervlerinden birini çıkarıyoruz.



Eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. İnsanımızın kökeninden, inancından, dilinden dolayı ötekileştirildiği günler artık geride kaldı. Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, ülkemize istikamet çizildiği günler geride kalmıştır. Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Çok ağır bedeller ödeyerek elde ettiğimiz kazanımlarımızı kimsenin elimizden almasına müsaade etmeyiz. Terör tehdidinin tekrar hortlatılmasına izin vermeyiz. Anayasal zeminde şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur, olamaz.



"İSTANBUL'UN EN NADİDE ÇEVRE HAZİNESİNİ PARA BABALARINE PEŞKEŞ ÇEKİYORLAR"



Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar. Sabah akşam liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapıyorlardı. Göreve geldikleri belediyeleri akraba çiftliğine çevirdiler. Halkçılık maskesinin arkasından Avrupa başkentlerinde halkın paralarıyla keyif çatan, gösteriş müptelası bir elitizm çıktı.



"ELLERİNDEN GELSE DEMOKRASİ HAVARİSİ İLAN EDECEKLERDİ"



Gazi Meclis'in adabına yakışmayacak şekilde provokatörlük yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiğini hep birlikte takip ettik. Milletin meclisinde millete hakaret eden, milli iradeye hakaret eden, dilinden kin akan bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edeceklerdi. Muhalefetin böyle bir şahsın arkasına ip gibi dizilmesi teslimiyet işaretidir. Milletin değerleriyle kavgalı bir avuç marjinal ana muhalefet ve diğer muhalefet partilerini esir almış, parmağında oynatmaktadır."