"Ayaklarını yıkar, suyunu içerim"

Gürsel Erol’un açıklamalarını dikkatle takip ettiğini aktaran Yazar, Özel’e yönelik açık desteğini dile getirdiği paylaşımında, "Özgür Özel senin ayaklarını yıkar, suyunu içerim" ifadelerine yer verdi.

Parti içi dengelere ve genel başkanlık makamına işaret eden Yazar, paylaşımının devamında şu değerlendirmede bulundu:

"Seçilmiş genel başkan asla kişisel pazarlığın içinde olmaz. Kişisel pazarlık içinde olanlar ancak CHP’ye atanarak müdür, atatanın muradına hizmetçi olur."