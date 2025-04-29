Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür etkinlikleri birbirinden renkli ve eğlenceli programlar ile devam ediyor. Bu çerçevede son olarak SBB Kent Orkestrası’nın Ziya Taşkent Konser Salonu’nda "Kemandan Nağmeler" konseri birbirinden değerli eserleri icra edecek. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne alacağı konserin solisti, başarılı keman sanatçısı Mustafa Beyazçiçek olacak. Klasik müziğin büyüleyici ezgilerini dinleyiciyle buluşturacak bu özel konserde keman tınılarıyla hikayeler anlatılacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızı 30 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da Ziya Taşkent Konser Salonu’na bekliyoruz. Katılım ücretsizdir" denildi.

Kaynak: İHA