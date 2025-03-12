Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Ortak Basın Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldık. Sayın Tusk ve heyetiyle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik. Bu yönde atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde biz de Polonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Ticaret, yatırımlar, savunma alanında iş birliği ve beşeri ilişkiler başlıklarında güçlü potansiyeler sahibiz. Bugün bunları kapsamlı bir şekilde mütalaa ettik. Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik atılabilecek adımları görüşme fırsatı bulduk. Avrupa güvenliğinin geleceğine dair gelişmeler ile Suriye ve Filistin dahil bölgesel meseleler hakkında fikir taatisinde bulunduk.

2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da ileriye taşımakta kararlıyız. Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik. Polonya, yurtdışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduğumuzu burada özellikle ifade etmek isterim. Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir. Ülkelerimiz Avrupa'nın güvenlik mimarisinin geleceğinde vazgeçilmez yere sahiptir.

Dostum Tusk'la Avrupa'da güvenliğinin geleceğini de değerlendirdik. Ülkelerimiz arasında hızla gelişmekte olan savunma sanayi işbirliğinin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmalara değindik. Münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi dostluğumuzun geleceğine yapılmış mühim bir yatırımdır. İş insanlarımız ve öğrencilerimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızın vize sorunlarının çözülmesine önem veriyoruz. Bu konuda değerli dostumun ilgisine güvendiğimi ifade ettim.

Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığı çerçevesinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldık. Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefimiz olduğunu her vesileyle vurguluyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme arzusunda olduğumuzu muhataplarımızla sık sık paylaşıyoruz. Mevcut tartışmalar bu işbirliğinin ne kadar kritik ve önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şunu bugün bir kez daha açıkça söylemek isterim. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliği ile başarabilir. Polonya'nın üyelik sürecimize yönelik desteğini arttırarak sürdürmesine dair beklentimi Sayın Tusk ile paylaştım.

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumda gündemimizin en ön sıralarında yer aldık. Dün Amerika ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu ve önemli buluyoruz. Şimdi Rusya'nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin bu savaşla ilgili tutumu ilk günden beri gayeti sarihtir. Daha fazla kan akmamasını, her iki komşumuzun adil bir barışla savaşı sonlandırmasını istiyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa, biz görüşmelere ev sahipliği yapmak adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Daha önce de ifade ettiğim gibi bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz bölgemizin uzun bir süredir içinde bulunduğu cendereden bir an önce çıkması huzura ve istikara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Başbakan Sayın Tusk'un ziyaretinin ikili ve çok taraflı iş birliğimize katkıda bulunmasını diliyorum. Kendisine ziyareti için teşekkür ediyorum. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Değerli Türk dostlarımız, hayırlı razamanlar diliyorum. Ramazan ayımız mutlu olsun, hayırlı olsun. Ve Türk Milli Marşı'nın ilan edilmesinin yıl dönümünden kutluyorum sizleri. Biz Türkiye ve Polonya'nın da vermiş olduğumuz bağımsızlık ve özerklik savaşlarının ne kadar önemli olduğunu dile getirmiş bulunuyoruz. Bugünkü görüşmelerde, bugünkü temaslar sırasında Sayın Cumhurbaşkanı, biz Polonya ve Türkiye'nin arasındaki dostluk ve savunma, ekonomi alanlarındaki işbirliğimizin gerçekten temellerinin çok sağlam olduğunu dile getirdik. Tabi ki uzun yıllardır süregelen dostluğumuzun da bunda büyük bir pay katkısı vardır. Biz uzun yıllardır bu işbirliğinin temellerini atmak için uğraştık. Bu gerçekten çok büyük bir armağan. Bu iki ülkenin arasındaki güven gerçekten çok önemli. Ukrayna ve Rusya söz konusuysa, Polonya'nın tutumu belli. Rusya, Ukrayna'ya saldırdı. İlk günden beri Polonya, aynı Türkiye gibi, Polonya'nın ana hedefi barış. Polonya ve Türkiye adil bir barış için uğraşmaktadır.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşmelerde bulundu.