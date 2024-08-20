Büyükesence Mahallesinde düzenlenen ‘Mahallemde Şenlik Var’ programında çocuklar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Mahallelerimizde çocuklarımız için etkinliklerimize devam edecek, kendileri ile bir araya gelmeye, fikirlerini dinlemeye ve onlar için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Erenler Belediyesi çocuklara yönelik çalışma ve etkinliklere devam ediyor. Her yaştan vatandaşa yönelik etkinliklerin gerçekleştiği ilçede çocuklar, Erenler Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk şenliğinde gönüllerince eğlendi. ‘Mahallemde Şenlik Var’ programları çerçevesinde Büyükesence Mahallesinde düzenlenen çocuk şenliğini ziyaret eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Kıymetli evlatlarımız, çocuklarımız için etkinliklerimize devam ediyoruz. Bu akşam çocuklarımız burada oyun grupları ve çeşitli etkinlikler ile gönüllerince zaman geçiriyor. Mahallelerimizde çocuklarımız için etkinliklerimize devam edecek, kendileri ile bir araya gelmeye, fikirlerini dinlemeye ve onlar için çok çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim evlatlarımızın geleceklerini açık eylesin inşallah” diye konuştu.