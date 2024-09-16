Kızılay ile Erenler Belediyesi’nin iş birliğinde 18 Eylül Çarşamba günü kan ve kök hücre bağış kampanyası düzenlenecek. Belediye binasının bahçesinde yapılacak etkinliğe vatandaşları davet eden Başkan Şenol Dinç, "Bir birimize candan bağlıyız. Sende kan bağışçımız ol, ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Kızılay ile birlikte gerçekleşecek çalışma kapsamında vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Şenol Dinç, "Hepimizin bildiği gibi kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamanın tek yolu da kan bağışında bulunmamız. Bu kapsamda Kızılay’ımızın ekipleri 18 Eylül Çarşamba günü saat 10.00 ile 17.30 saatleri arasında belediye hizmet binası bahçesinde kan bağış aracında kan ve kök hücre bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızı misafir edecek. Kızılay’ımızın çok güzel bir sloganı var; ’Bir birimize candan bağlıyız. Sende kan bağışçımız ol, ihtiyacı olan milyonları hayata bağlayalım’ Bu kapsamda bizde kıymetli mesai arkadaşlarımız ile bağışlarımızı gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışı için bekliyoruz" dedi.