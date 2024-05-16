Erenler Belediyesinde hem Fen İşleri Müdürlüğü hem de Temizlik İşleri Müdürlüğü hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor.

Göreve başladığı günden bu yana, belediye hizmetlerini detaylı bir şekilde ele alan Belediye Başkanı Şenol Dinç, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü çerçevesinde yapılan çalışmalarda, detaylı bir analiz çıkartıldıktan sonra, her bir sokak için ayrı bir planlama yapan Erenler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, önceliği acil yama ve parke çalışmalarına verdi. Bağlar Mahallesi ve Dilmen Mahallesi’nde yapılan asfalt yaması ve parke tamirinin yanı sıra tarla yolu çalışmaları ve yol açım çalışmalarına da hız verildi. Pirahmetler Mahallesinde yapılan yol açım çalışmasında yol malzeme serimini gerçekleştiren Erenler Belediyesi, 300 metre yolun kısa bir sürede tamamlanacağını bildirdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü her mahallede devam eden rutin işlerinin yanı sıra vatandaş taleplerini daha detaylı değerlendirerek rutin dışı işlere de ayrıca önem veriyor. Çöp taksi hizmetiyle, hem acil durumlar daha hızlı çözülüyor hem de dar sokaklara daha rahat giriliyor. Vatandaş taleplerinin tadilat atıklarının alınmasıyla ilgili yoğun talebi üzerine, ayrıca yoğun çalışma yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü gerektiğinde fazla mesai yürütüyor Temizlik İşleri Müdürlüğü, larva ile mücadele çerçevesinde tüm sokakları tek tek gezerek ilaçlama çalışmalarını devam ettiriyor.

Erenler Belediyesi’nin Teknik Hizmetleri konusunda açıklama yapan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, vatandaşların talepleri konusunda öncelikli davrandıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın hem fen işleri hem temizlik işleri çerçevesinde acil çözülmesi gereken talepleri oluyor. Örnek vermek gerekirse, vatandaşlarımızın yaptığı tadilatların atıklarını hızlı bir şekilde sokaktan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için ayrıca ekiplerimiz çalışmakta. Rutin hizmetlerimizden olan çöp toplama işini yaparken, dar sokaklarda çöp taksimizi kullanıyoruz. İlaçlama çalışmalarımız da devam ediyoruz. Teknik hizmetlerimizi hem ekipman olarak hem çalışma düzeni olarak daha da üst seviyeye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.