Türkiye'de de görülen corona virüsün Eris varyantına ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,hasta sayısının arttığına dikkat çekerek ''Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor, hafif seyrediyor.'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERİS VARYANTINDA ARTIŞ

Türkiye'de de görülen Eris varyantıyla ilgili son dönemde hasta sayısının arttığını belirten Bakan Koca, ''Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor. Covid-19 nezle ve grip gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonuna dönüşmüş durumda.'' dedi.

''ERİS VARYANTINA YÖNELİK YENİ TEDBİRE GEREK YOK''

Paniğe gerek olmadığını söyleyen Koca, ''Eski dönemi hatırlatan kısıtlama ve kapanmalar söz konusu değil. Bu anlamda kesinlikle Eris varyantına yönelik yeni bir tedbir gerekmiyor. Bunu en açık şekilde zaten ifade etmiştim. Hastalığı artık çok iyi tanıyoruz ve endişe edecek hiçbir durum yok.'' diye konuştu.

''AŞI BASKISINA BOYUN EĞECEĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ''



Aşılama ile ilgili de konuşan Sağlık Bakanı, ''Bazı ülkelerin aşı baskısı ile örnek olmaya çalıştığına hepimiz şahit oluyoruz. Bazı ülkelerin aşı baskısına boyun eğmesi, bizim de aşı baskısına boyun eğeceğimiz anlamına gelmez.'' ifadesini kullandı.

ERİS İÇİN YENİ AŞI YAPILACAK MI?



''Türkiye’nin kendi programı var ve birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız.'' diyen Koca, ''Biz kendi programımızı uyguluyoruz ve şu an kesinlikle Covid-19 için yeni bir aşı programı uygulamayı düşünmüyoruz. Bu kadar net. Başka bir önerimiz de yok, yeni bir aşı programımız da yok. Yani toplu bir aşılama programına kesinlikle ihtiyaç yok.'' şeklinde konuştu.