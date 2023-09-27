İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, istikrarlı kalkınma ve gelişme için sigorta sektörüne ihtiyaç olduğunu belirterek Sigorta Haftasını kutladı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 25 Eylül-1 Ekim Sigorta Haftası münasebetiyle açıklamalarda bulundu.

“RİSK YÖNETİMİ İÇİN SAĞLIKLI BİR SİGORTA SEKTÖRÜNE İHTİYACIMIZ VAR”

Sigortacılığın önemine değinen Başkan Yavuz Uğurdağ, “3 Haziran 2007 tarihinde kanunlaşarak TOBB’un çatısı altında örgütlenen sigorta acenteleri, Türkiye’deki sigorta sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Güçlü bir sigorta sektörü, istikrarlı bir kalkınma sürecinin anahtarıdır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısının korunması ve geliştirilmesinde kritik öneme sahip olan sigortacılık sisteminin geliştirilmesi, toplumda sigorta bilincinin yaygınlaştırılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle son yaşanan deprem afetinde bu bilincin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Yaşamın her anında karşı karşıya kaldığımız risklerin sayısı ve çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Bugün dünya ekonomisine bakıldığında, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi sigorta sektörlerinin büyüklüğünün olduğu dikkat çekmektedir. Yarınlarımızı endişe duymadan karşılamamızı sağlayarak kilit rol üstlenen sigortacılık sektörü, ülkemiz ekonomisinin büyümesine ve istihdamın artmasına da kıymetli katkılar sağlamaktadır. Karşı karşıya olduğumuz risklerin yönetimi için sağlıklı bir sigorta sektörüne ihtiyaç duymaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle sigorta acenteleri ve sigorta şirketleri çalışanları başta olmak üzere tüm iş dünyasının Sigorta Haftasını kutluyorum” dedi.