Soma deplasmanında puanla dönme açıkça herkesi Menemen maçında umutlu olmalarını sağlamıştı. Tabi beklenti böyle idi ama bide gerçek vardı, Menemen iddialı bir kadro kurmuştu ve deplasmanlarda iyi oynuyordu ama her ne kadar kadrosu transferleri iyi olsa bile sürücüsü yani teknik direktörü kadroya yetersizdi. En azından bize böyle anlatılmıştı.

Maç başlayınca teknik direktör rakip konusunda istihbarat doğru çıktı. Açıkça takım Alman arabası iken direksiyonda Fransız arabasından anlayana biri vardı sanki. Bizim için ise bu avantajlı bir durumdu. Maça iyi başladık. Rakibe baskıyı hissettirdik. Top bizdeyken iyi kullandık, rakibe kaptırınca onlar iyi kullanmaya başladı. Rakipte savunmanın bel kemiği Feyyaz atılınca film koptu. Zaten skor olarak önde idik. Bu defa oyun olarakta ipleri ele aldık. Savunmadan 2 isim Mete ve Ferhat'ın ve geldiği günden beri nokta transfer olduğunu gösteren Samet’in 2 şer golü bizim için hayata dönüş anlamında nokta atış oldu. Maçı kazanma adına herkes elinden geleni yaptı.

Fakat hikayenin başrolünde Furkan ve Okan Deniz vardı. Diğer oyuncular ise onlara da doğru eşlik edince maç erken kopmuş oldu. 63.dakikada yapılan değişiklikler ise bizim için kalan dakikaları sanki gerilim filmine dönüştürdü. Yediğimiz 2 gol sonrası tribünde herkes maç nasıl bitti anlamadı. Furkan’ın oyundan çıkması hataydı. Kadir’in ön liberoda oyuna dahil olması başka bir tartışma konusu.

5 değişikliğin 3’ü sanki adet yerini bulsun değişikliği. Emre Toptan ve Serhat Baştan değişikliği ise bana göre yerinde değişiklikler. Bütün bunları neden söylüyoruz; her zaman işler böyle istediğimiz gibi gitmez. Bunları es geçmemekte fayda var. Yoksa ilk kez 5 hafta sonra iç sahada kazanmışız. 5 gol atmışız. Bide bunları ligin kelli felli takımı Menemen’e karşı yapmışız.

Teknik heyeti oyuncuları tebrik edelim ama 60. dakikadan sonra bu maçı bir değil bir kaç kez seyredip iyice bir gerçeklerle yüzleşelim..