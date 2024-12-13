Bu durumu tedavi etmek için çeşitli yöntemlerin bulunduğunu belirten BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Abubekir Böyük, medikal tedaviler arasında SSRI grubu antidepresanların boşalma süresini uzatmada etkili bir seçenek sunduğunu vurguladı. Ayrıca, hızlı etkili bir ilaç olan dapoksetinin cinsel ilişki öncesinde alındığında bu süreçte kontrol sağlamaya yardımcı olabileceğini belirten Dr. Böyük, fosfodiesteraz inhibitörleri gibi ereksiyon tedavisinde kullanılan ilaçların da bazı durumlarda erken boşalma tedavisinde diğer yöntemlerle birlikte kullanılabileceğini ifade etti.

Topikal tedaviler: Anestezik kremler ve özel prezervatiflerle etkili çözümler

Bir diğer tedaviden bahseden Dr. Böyük, topikal tedaviler, penisin hassasiyetini azaltmaya yönelik ürünlerden oluşur. Lidokain veya prilokain içeren anestezik kremler ve spreyler, penise doğrudan uygulanarak boşalmayı geciktirir. Bunun yanı sıra hassasiyeti azaltan özel prezervatifler de bu konuda etkili bir yöntem olduğunun vurguladı.

Cerrahi ve minimal invaziv yöntemlerle hassasiyeti azaltma

Dr. Böyük, “Cerrahi yöntemler ise genellikle diğer tedavilerin sonuç vermediği durumlarda tercih edilir. Penis sinir kesisi (dorsal nevre ablasyonu) veya selektif dorsal kriyoablasyon gibi işlemler, penisin hassasiyetini azaltarak boşalma süresini uzatabilir. Daha az invaziv bir seçenek olan penis dolgusu ise penisin hassas bölgelerine dolgu maddesi enjekte edilerek duyarlılığı kontrol altına almayı sağlar” dedi.

Zihinsel engelleri aşarak erken boşalmayı yenmek mümkün

Son olarak Dr. Böyük, “Psikolojik faktörlerin de erken boşalma üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Stres, kaygı ve performans baskısı, bu durumu tetikleyen başlıca sebepler arasında yer alır. Bu nedenle, psikoterapi veya çift terapisi gibi destekleyici yaklaşımlar tedavinin önemli bir parçasıdır. Erken boşalma tedavisinde, bireye uygun yöntemin belirlenmesi için bir uzmana başvurmak büyük önem taşır. Doğru tedavi ve destekle bu sorun etkili bir şekilde çözülebilir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.