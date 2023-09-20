Erken doğum, ebeveynlerin en çok üzüldüğü ve aynı zamanda en çok korktuğu durumlardan biridir. Bu durumun sebepleri henüz net bir şekilde bilinmezken, birçok sağlık sorununun doğumun normal süresinde tamamlanmamasına yol açabilir.

Bilindiği üzere bir hamilelik sürecinin sonunda, bu hamilelik sürecinin normal doğum olarak kabul edilebilmesi adına hamileliğin 40 hafta sürmesi gerekir. Bir hamilelik sürecinin 40 haftadan az sürmesi ve erken doğum sayılabilmesi adına doğumun 20 hafta ile 37 sonuçlanması gerekir. 38-40 hafta arasında gerçekleşen doğumlar normal doğum olarak kabul edilirken, 20-37 arası net bir şekilde erken doğum olarak kabul edilir. Hamileliği söz konusu süre zarfı içerisinde sonlanan bireylerin ise mutlaka tıbbi yardım almaları gerekir.

20-37 hafta arasında gerçekleşen doğumlarda bebeğin tümü anne rahminden ayrılmayabilir. Mutlaka anne rahminin temizlenmesi ve bebek parçalarından arındırılması gerekir. Aksi halde anne parçalar nedeniyle zehirlenebilir ve hayati tehlike altına girebilir. Bazı durumlarda ise bebeğin erken doğmasına karşı hayatta kaldığı görülür. Hayata tutunabilen bebekler ise pramatüre bebek olarak tanımlanırlar bir süre hastanede gözetim altında tutulurlar. Erken gerçekleşen doğumlar nedeniyle bebeklerin hepsinin vefat ettiği söylenemez.

Erken Doğum Neden Olur?

“Erken doğum neden olur?” sorusunun cevabını arayan birçok kişi, erken gebelik sonlanmasının önüne geçebilmek adına böyle bir sorunun cevabını ararlar.

Doğum sürecinin erken sonlanmasının birçok nedeni bulunurken, bazı nedenlerin önüne geçebilmek mümkün olabilir. Bazı sebep olan durumların önüne geçmek ise ne yazık ki mümkün değildir. Peki, gebeliğin erkenden sonlanmasına yol açan etkenler nelerdir?

Gebeliğin ilk evresinde aşırı zayıf ya da aşırı kilo olmak,

18-35 yaş arasında gebe kalmak,

Daha önceki gebeliklerin erkenden sonlanmış olması,

Ana rahmi ve çevresinde meydana gelen yapısal sorunlar,

Gebelik aralıklarının kısa olması,

Aşırı derecede stres,

Diyabet, yüksek tansiyon, enfeksiyonel problemler, travmalar vb. sağlık sorunları,

genel anlamda gebeliğin erkenden sonlanmasına yol açan problemlerdir.

Belirtileri Nelerdir?

Erken gebelik sonlanmasında her anne adayında farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Önemli olan bu belirtileri erkenden fark etmek ve en kısa sürede tıbbi yardım almaktır. Bazı belirtilerin ise sabit ve hemen hemen her anne adayında görüldüğü bilinir. O belirtiler ise şu şekildedir:

Vajinal bölgede normal olmayan miktarda akıntı,

Kasık kemiğinin üst kısımlarında meydana gelen kramp vb. ağrılar,

Şiddetli ishal veya bağırsak krampı,

Leğen kemiği, uyluk, bel veya sırtta ağrı

genel olarak erken sonlanan gebeliklerde sıklıkla görülen belirtiler olarak bilinirler. Anne adaylarının bu belirtiler karşısında aşırı derecede dikkatli olmaları gerekir.