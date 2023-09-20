17 Eylül akşamı meydana gelen olayda, E.Y. adlı bir kişi, başta laf atma ve tartışma olmak üzere şiddetli bir kavga sırasında Yunus Emre Sinir'i bıçaklayarak öldürdü. Bu trajik olayın yanı sıra, E.Y. ve iki arkadaşı, başka iki kişiyi de gasp etti.

Olay, Etimesgut ilçesindeki bir sokakta gerçekleşti. Yunus Emre Sinir, M.Ç. ve S.Ö. adlı arkadaşlarıyla gezmeye çıkmıştı. Ancak, bu gezi sırasında E.Y. ve arkadaşları M.Ö. ve B.L. başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. Bu kavga sırasında E.Y., Sinir'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Sinir, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bu kan donduran olayın ardından, polis Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı. 27 farklı adreste arama yaparak şüphelileri bulmak için çaba harcandı.

Sonuç olarak, 3 şüpheli, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde Direkli Sokak üzerinde yakalandı. E.Y. ve M.Ö.'nün üst aramalarında uyuşturucu haplar ve bıçaklar ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin daha önce 16 Eylül'de bir motosikleti gasp etmek için bıçak kullandıkları ve 17 Eylül'de M.A.'yı yaralayarak cep telefonu ve parasını gasp ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. E.Y., 'kasten öldürme' ve 'yağma' suçlamalarıyla tutuklandı, M.Ö. ise 'yağma' suçundan tutuklandı. B.L. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu üzücü olay, toplumda büyük bir infial yarattı.