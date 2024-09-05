Son günlerde erken seçim tartışmaları yeniden gündeme gelirken, AREA Araştırma Şirketi'nin yaptığı son anket, muhalefetin cumhurbaşkanlığı seçimindeki potansiyel adayları hakkında dikkat çekici veriler sundu. Araştırma, vatandaşların muhalefetin ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde kimlerin aday olması gerektiği konusundaki görüşlerini ortaya koydu.

Mansur Yavaş'ın Ön Planda Olduğu Görülüyor

Anket sonuçlarına göre, "Yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı kim olmalıdır?" sorusuna yanıt verenlerin büyük bir kısmı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tercih etti. Yavaş, ankette yüzde 25.3 oranıyla en yüksek oyu aldı ve muhalefet adayları arasında zirvede yer aldı. Mansur Yavaş'ı, yüzde 19.6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 7.8 oranında bir destek aldı ve üçüncü sırada yer aldı. Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yüzde 2.1 oy oranıyla dördüncü sırada kaldı.

Erken Seçim Talepleri Yükseliyor

4-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, katılımcılara "Erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusu da yöneltildi. Cevap verenlerin yüzde 53.3'ü erken seçim yapılması gerektiğini belirtirken, yüzde 41.2'lik bir kesim bu görüşe katılmadı. Ankete katılanların yüzde 5.5'i ise bu konuda herhangi bir görüş belirtmedi.

Ankette ayrıca, Suriyeli sığınmacı sorununa ilişkin hükümetin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmemesi gerektiği de sorgulandı. Katılımcıların yüzde 85.4'ü, Esad ile görüşülmesi gerektiğini ifade ederken, yüzde 8.5'lik bir kesim bu görüşe karşı çıktı. Yüzde 6.1'lik bir oran ise bu konuda herhangi bir görüş belirtmedi.