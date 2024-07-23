Erkılınç, medya kuruluşlarının toplumlarda farklı fikirlerin varlığını ve özgür düşünceyi yansıttığını belirterek, Türk medyasının geçmişten günümüze milletin ortak sesi olma başarısını sürdürdüğünü ifade etti. Türk medyasının, çağdaş demokratik ortamın ve huzur ikliminin en önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Erkılınç, Basın İlan Kurumu’nun da bu süreçte medyayı destekleyen önemli bir kurum olduğunu söyledi.

Resmi ilan ve reklamların, Basın İlan Kurumu aracılığıyla objektif ölçütlerle dağıtıldığını belirten Erkılınç, bu ilanların medya kuruluşlarının ekonomik bağımsızlığını koruduğunu, mesleki devamlılığı ve gazetecilerin sosyal haklarını güvence altına aldığını vurguladı.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Basın İlan Kurumu’nun, Türk medya sektörünün yeniliklere ayak uydurmasına öncülük ettiğini belirten Erkılınç, internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasının medyada son 20 yılın en güçlü adımlarından biri olduğunu ifade etti. Bu adımın, çok sesliliği artırdığını, farklı renklerin keşfedilmesine ve yayın içeriklerinin niteliğinin gelişmesine katkı sağladığını söyledi.

Erkılınç, mesajının sonunda, ebediyete intikal eden basın mensuplarını rahmetle anarak, büyük gayret ve özveriyle görev yapan gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.