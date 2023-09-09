Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait güçlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Ayrıca, Azerbaycan ordusunun bu saldırılara karşı 'misilleme' önlemleri aldığı bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE KINADI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise Karabağ'da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri tanımadığını açıkladı. Bakanlık, bu seçimleri barış görüşmelerini olumsuz etkileme amacı taşıyan bir hareket olarak değerlendirdi ve kınadı.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Rus barış gücünün bulunduğu bölgede gece saatlerinde bazı Ermeni silahlı gruplarının hareketlilik gösterdiği belirtilmişti.