Beşiktaş’ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, İstanbulspor maçında siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.
Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, İstanbulspor karşısında ilk gol sevincini yaşadı. Müsabakanın 54. dakikasında Gedson Fernandes’in pasında topu ağlara gönderen Muçi, takımını 2-0 öne geçirdi.
Müsabakaya 11’de başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: iha